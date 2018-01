Este avião voou no tempo

Um avião das linhas aéreas do Havai fez uma espécie de viagem ao passado, ao sair da Nova Zelândia quando já passava da meia-noite de 1 de janeiro e chegando ao Havai quando ainda era manhã de 31 de dezembro. Tudo se explica com os diferentes fusos horários no globo.

O airbus A330 partiu de Auckland, na Nova Zelândia, já os neozelandenses faziam a festa de ano novo. A descolagem aconteceu às 00:05 deste primeiro dia do ano. Como destino tinha Honolulu. no Havai. onde aterrou perto das 10 da manhã do ainda 31 de dezembro de 2017.

O voo atravessou a Linha Internacional de Data, uma linha imaginária na superfície terrestre, no Oceano Pacífico, que implica uma mudança de data obrigatória ao cruzá-la. Ao cruzar a linha de oeste atrasa-se um dia e, ao passar de leste para oeste adianta-se um dia no calendário.

Este não foi o único voo a fazer uma viagem no tempo. Também de Auckland, às 10:25 de 1 de janeiro, partiu um avião que aterrou em Papeete, na Polinésia Francesa, às 16:25 de 31 de dezembro.