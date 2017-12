Este asteroide vai passar próximo da Terra em 2018

Com a forma semelhante a uma caveira, o pequeno asteroide 2015 TB145 gira em torno do seu eixo e passará próximo da Terra, pela segunda vez, em novembro do próximo ano. A última vez foi em outubro de 2015, por altura do Dia das Bruxas – daí o seu nome “Asteroide de Halloween”.

Nesse ano, o corpo celeste estava a uma distância de aproximadamente 480 mil quilómetros – apenas 1,3 vezes a distância da Lua à Terra. A proximidade significava que o objeto estava mais iluminado, por isso, os cientistas europeus, americanos e latino-americanos apontaram os seus instrumentos para o 2015 TB145.

Em novembro de 2018, o asteroide passará a uma distância 105 vezes maior que a da Terra à Lua – mas ainda é possível estudá-lo, segundo o Jornal de Notícias.