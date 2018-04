Estado do Maranhão vai ter Casa da Cultura de Portugal

No Estado brasileiro do Maranhão, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas participou na cerimónia de cedência de um espaço para a criação de uma Casa da Cultura de Portugal.

Estrutura será dinamizada por uma associação luso-brasileira e irá promover a cultura portuguesa.

Este espaço funcionará no Convento das Mercês, na capital Estadual São Luís. Esta cidade teve uma grande importância na vida do Padre António Vieira. O religioso português proferiu alguns dos seus sermões naquele Convento. Pretende-se agora valorizar o seu legado.

Em São Luís, José Luís Carneiro participou ainda na inauguração de uma nova ala do hospital Português 1 de Dezembro. Edifício alarga capacidade de atendimento hospital e tem o nome do comendador Abraão Valinhas, antigo cônsul Honorário de Portugal no Maranhão.

De salientar, o diálogo estabelecido com o Governador Estadual Flavio Dino e a presença do embaixador, Jorge Cabral, do Cônsul Honorário de Portugal em Maranhão Abraão Valinhas Júnior, do Vice Cônsul em Belém, Francisco Brandão e dos dirigentes de entidades associativas portuguesas na cidade de São Luís.