Está no Porto? Visite o Bar das Cardosas

O Bar das Cardosas, do hotel InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, abre as portas à cidade com uma carta renovada. As novas propostas, pensadas para os dias mais quentes do ano, incluem wine flights, aperitivo – de influência italiana –, cocktails e pratos de assinatura, caviar, snacks, e muito mais.

Dias longos de verão combinam na perfeição com uma bebida refrescante. A pensar nisso, o Bar das Cardosas renovou a carta com Cocktails clássicos e de assinatura. Entre as opções destaca-se o “Bella Ciao”, uma bebida inspirada na série de sucesso “La Casa de Papel”, composto por Amaretto (licor italiano), Campari, Tangerina, Lima, Vodka e Água Tónica. Além disso, o Bar passa a eleger, todos os dias, um “Cocktail of the Day”, que pode ser o resultado de uma receita original ou um destaque das novas propostas a um preço (ainda mais) simpático.

Para os que não resistem a uma nova experiência, o Bar das Cardosas aconselha os wine flights, uma verdadeira viagem de sabores, com três copos de vinho distintos, que lhe vão ficar na memória. Pelo preço de um copo é possível degustar três, e todos os meses há um produtor, casta ou região de destaque que marcam a oferta de vinho branco, tinto, espumantes portugueses de referência, Porto e Porto envelhecido. Ainda para os amantes do “néctar dos deuses”, há uma extensa carta de 36 opções de vinho a copo e 24 Vinhos do Porto. Para os que preferem um bom whiskey, a carta engloba 27 referências.

Com inspiração italiana, o Bar das Cardosas traz também à Invicta o Aperitivo, que significa, no Latim, “que serve para abrir o apetite”. Todos os dias, entre as 17h00 e as 20h00, sempre que pedir uma bebida há oferta de três petiscos. Entre a vasta lista de opções, o Bar das Cardosas sugere, no copo, o clássico italiano Aperol, feito de laranja-azeda, genciana, ruibarbo e quinquina, perfeito para combinar com algo leve para comer.

De quarta a domingo, entre o 12h30 e as 18h00, o Bar das Cardosas reinventa a tradição inglesa e prepara um Afternoon Tea, a combinação imperdível dos melhores chás do mundo, com scones, mini sanduíches e sobremesas. Nos dias mais quentes, é também possível provar osTea Infused Cocktails.

Além das opções mais usuais, como torrada, tosta mista, bebidas quentes, cafés, gelados e sorbets caseiros, o menu do Bar das Cardosas inclui ainda pratos de assinatura, como Galinha Tikka Masala com arroz basmati e poppadoms ou o Bife do Lombo, molho de pimenta verde e batata frita. Para petiscar, as sugestões passam pelas Gambas al ajillo, Tempura de Polvo com molho sweet chili, Saladas, Hambúrgueres, e pratos quentes, como Gnochis com cogumelos da época, azeite de trufa, parmesão e salsa. Para os gostos mais requintados, é possível degustar Antonius Caviar, uma iguaria de luxo que consiste em ovas de esturjão não-fertilizadas, sem qualquer tipo de aditivo ou corante, e que leva entre nove a catorze anos a ser cuidada.

O Bar das Cardosas organiza ainda, todas as segundas e quintas-feiras, a partir das 19h00, noites de Fado, com entrada livre e gratuita.

Nas palavras de Carlos Teixeira, Diretor de F&B do InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, “este é um espaço dedicado a todas as pessoas da cidade ou que a visitam. Não estamos abertos apenas para hóspedes, qualquer pessoa é bem-vinda e convidada a desfrutar da nossa vasta oferta. Procuramos inspiração nas grandes capitais europeias, como Milão, Londres e Paris, e recriamos esses conceitos bem no centro do Porto, num espaço de requinte e com uma localização privilegiada”.

Esta é uma carta reinventada, ideal para os dias mais quentes do ano e com opções para todos os gostos. Durante os meses de verão, o Bar das Cardosas está aberto entre as 15h00 e a 01h00. Um espaço da cidade que está pronto para o receber e que o convida a provar uma panóplia de sabores: no prato e no copo.