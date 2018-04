Esta é a vencedora do World Press Photo 2018

Ronaldo Schemidt venceu a 61ª Edição do World Press Photo com a fotografia “Crise na Venezuela”. O vencedor foi conhecido esta quinta-feira durante a gala de entrega de prémios do World Press Photo, que se realizou pela primeira vez este ano, em Amesterdão.

“Os meus pensamentos estão com Victor Salazar”, disse Ronaldo Schemidt, pouco depois de ser anunciado como o grande vencedor do World Press Photo. Victor Salazar Balza tem 28 anos anos e é a tocha humana, ainda a recuperar, da imagem captada pelo fotojornalista venezuelano.

A imagem captada em maio do ano passado por Schemidt, fotojornalista nascido em 1971, que trabalha para a agência de notícias francesa AFP no México, venceu também o primeiro prémio na categoria ‘Spot News Single’.

Na cerimónia de anúncio dos prémios da 61.ª edição do concurso anual World Press Photo, realizada na quinta-feira à noite em Amesterdão, a presidente do júri, Maddalena Herrera, diretora de fotografia da Geo France, descreveu a imagem vencedora como “uma foto clássica, mas que tem uma energia e dinâmica instantâneas”.

“As cores, o movimento – e está muito bem composta, tem força. Provocou em mim uma emoção instantânea”, afirmou.