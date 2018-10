Espanha: portugueses trabalham em condições “que roçam a escravidão”

Muitos dos portugueses que trabalham no setor da construção civil na Galiza fazem-no em condições “condições precárias e com salários muito abaixo” daqueles que são pagos aos colegas espanhóis, segundo o site Galicia Press.

A Confederação Intersindical Galega (CIG) e a CGTP já se pronunciaram sobre esta questão, lançando um comunicado conjunto no qual alertam para as condições de trabalho dos portugueses em Espanha que “roçam a escravidão”, pois as empresas, principalmente as de Ourense e Pontevedra recrutam “mão de obra precária em Portugal para maximizar o lucro através da vulnerabilidade dos direitos sociais”.

Além da construção civil, setores como o naval e o automóvel também serão afetados por esta situação.

Os sindicatos dizem ainda que é quase impossível quantificar o número de trabalhadores portugueses que estão nestas condições, pois na maioria das vezes não há contratos celebrados entre a entidade empregadora e os funcionários.