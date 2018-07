Espanha e Portugal querem melhorar ligações ferroviárias com a Europa

Espanha, Portugal, França e Comissão Europeia reuniram-se em Madrid para discutir a melhoria das ligações ferroviárias entre a Península Ibérica e França, com o foco nos investimentos para infraestruturas ferroviárias nesses países, segundo o Ministério de Fomento.

De acordo com um comunicado deste ministério espanhol, a reunião centrou-se em dar “especial atenção” às ligações internacionais e ao debate sobre as previsões de investimento em infraestruturas em cada país, nos próximos anos.

Portugal explicou as suas prioridades em matéria ferroviária, com especial atenção às ligações com a Espanha, e destacou o “aumento positivo” do tráfego ferroviário de mercadorias entre os dois países nos últimos anos, com a esperança de que se possa estender no futuro à França e ao norte da Europa.