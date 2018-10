Escalabrinianos, os amigos dos migrantes

No dia 9 de outubro iniciou, em Rocca di Papa, periferia de Roma, o XV Capítulo Geral da Congregação dos Missionários de São Carlos, mais conhecidos na Europa por scalabrinianos ou escalabrinianos.

A Congregação fundada em 1887 por João Baptista Scalabrini para o acompanhamento espiritual e social dos migrantes, está presente em 32 países do mundo, dos quais 7 na Europa Ocidental. A mais recente abertura missionária deu-se no Dubai em 2015.

Participam nesta assembleia geral – que acontece todos os seis anos – 46 delegados eleitos pelas comunidades locais, juntamente com a demissionária Direção Geral que guiou a Congregação desde 2012. Os delegados representam os 660 religiosos que compõem atualmente a Congregação.

“Encontro e Caminho – ‘Jesus pôs-se com eles a caminho” (Lc 24, 15)” foi o tema que orientou os meses de preparação com o auxílio do “instrumento de trabalho” participado por todas as comunidades religiosas. Tema bíblico, retirado do episódio de Emaús, que vai inspirar a avaliação geral e programação do próximo sexénio da ação missionária da Congregação na Igreja e na sociedade em profunda mudança causada pela mobilidade humana.

Desta “reunião magna” irá sair, por eleição, o Superior-geral e seus quatro conselheiros. Equipa de serviço que terá como tarefa garantir a unidade da Congregação.