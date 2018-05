Entradas de portugueses no Luxemburgo diminuiu em 2017

Segundo dados do Portail des Statistiques du Luxembourg, em 2017 entraram no país 3,342 portugueses. Aquele instituto de estatística contabilizou um total de 24,379 entradas de estrangeiros em território luxemburguês, representando os portugueses 13.7% desse total. +

Pelo quinto ano consecutivo diminuiu o número de entradas de portugueses no Luxemburgo, apesar de a variação verificada em 2017 ser residual (-0.4%), desenhando-se uma tendência para a estagnação daqueles números. Em 2017, diminuiu também o peso da imigração portuguesa na imigração naquele país, que passou de 14.7% para 13.7% das entradas totais. Este decréscimo foi o resultado, por um lado, da redução do número de entradas de portugueses no Luxemburgo, que atingiram o valor mais baixo desde 2002, e, por outro, do aumento do número total de entradas de estrangeiros naquele país (+6.5%), o valor mais alto do período em análise. A perda da importância relativa da imigração portuguesa no Luxemburgo tem vindo a acentuar-se: entre 2012 e 2017, as entradas de portugueses naquele país passaram de mais de 25% das entradas totais de migrantes estrangeiros para menos de 14%.