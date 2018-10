Empresa pública suíça entra no mercado da energia português

A empresa pública suíça Axpo acordou a aquisição da totalidade do capital da Goldenergy, o terceiro maior comercializador de energia em Portugal, ao grupo Dourogás. A assinatura do acordo, que aguarda aprovação do regulador, ocorreu a 25 de setembro.

A Axpo fica assim com 100% do capital da portuguesa Goldenergy, empresa comercializadora de gás natural e eletricidade em regime de mercado que nasceu há dez anos. A empresa suíça entrou com uma participação de 25% na Goldenergy, em 2016, e após os últimos anos terem sido de gestão de conjunta, a Axpo indicou, em comunicado, que a aquisição pretende “fortalecer a sua presença no mercado português de energia”.

O acordo de compra e vende contempla manutenção da totalidade dos postos de trabalho e a manutenção da sede em Portugal, de acordo com a Dourogás.

“Iremos prosseguir o caminho de crescimento no mercado português assentando a nossa estratégia comercial na qualidade, no preço baixo e num mix de fontes energéticas cada vez mais amigas do meio-ambiente, renováveis e sustentáveis”, afirmou Miguel Checa Rodriguez, administrador delegado da Axpo em Portugal, em comunicado.

Por seu lado, o grupo Dourogás pretende usar a operação para reorientar a estratégia na atuação no mercado nacional da energia, permitindo consolidar as operações de investimento em curso nas redes de distribuição em 18 municípios nos distritos de Vila Real e Bragança.