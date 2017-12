Emigrantes e lusodescendentes investem 100 milhões em Portugal

Os empresários portugueses e lusodescendentes residentes em diferentes países apostaram cerca de 100 milhões de euros em Portugal nos últimos dois anos. A região Norte e Grande Lisboa são as zonas onde se registou o maior volume de novos projetos, sendo o turismo uma das principais áreas de investimento, avança o ‘Jornal de Notícias’.

Dados da secretaria de Estado das Comunidades mostram que o projetos em que os emigrantes mais investem localizam-se no Porto, Lisboa, Leiria, Viana do Castelo, Aveiro, Guarda e Setúbal. São sobretudo investimentos em áreas como o turismo, onde os emigrantes desempenham um papel importante em “passar a palavra” na valorização do país como destino turístico.

Portugal é também o país com o maior saldo entre os estados-membros da União Europeia (UE) de verbas provenientes de pessoas residentes fora do país, segundo o Eurostat. O ano passado, Portugal registou a maior fatia de remessas de emigrantes em toda a Europa. Ao todo foi transferidos para o país um total de 3.343 milhões de euros, seguindo-se a Polónia (3.014), o Reino Unido (2.454) e a Roménia (2.449 mil milhões de euros).