Emigração portuguesa para a Suécia aumenta há oito anos

Foram 390 os portugueses que, em 2017, entraram na Suécia, segundo os dados do Statistics Sweden. Aquele organismo sueco contabilizou um total de 144,489 entradas de estrangeiros na Suécia, tendo os portugueses representado 0.3% desse total, diz o Observatório da Emigração.

Pelo oitavo ano consecutivo aumentou o número de entradas de portugueses na Suécia. Em 2017, aumentou também o peso da imigração portuguesa na imigração total naquele país, de 0.2% para 0.3% das entradas totais. Este aumento foi o resultado, por um lado, do crescimento do número de entradas de portugueses na Suécia (+2.6%), que atingiram o valor mais alto desde 2000, e, por outro, do decréscimo no valor total de entradas de estrangeiros naquele país (-11.4%). Contudo, a emigração portuguesa para a Suécia continua a representar uma fração muito pequena tanto da imigração neste país como da emigração portuguesa total.