Embaixadores, Governo e empresários debatem política externa portuguesa

Os embaixadores portugueses reúnem-se esta quarta e quinta-feira em Lisboa com governantes e representantes da sociedade civil e da comunidade empresarial no tradicional seminário diplomático, destinado a debater as prioridades da política externa.

Na edição deste ano do encontro anual dos embaixadores portugueses, o orador convidado de hoje é o antigo primeiro-ministro de Itália e reitor da Paris School of International Affairs, Enrico Letta, que falará sobre “A Europa em direção ao fim da legislatura: tempo de agir”. No segundo dia de trabalhos, falará o ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Yves Le Drian.

Vários ministros, incluindo o chefe da diplomacia portuguesa e todos os secretários de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), participam no encontro, além de representantes da administração pública e da comunidade empresarial.

Na abertura, hoje de manhã, intervêm o presidente da Fundação Oriente, Carlos Monjardino, e o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva.

Durante a tarde, os embaixadores participam num painel temático sobre “Diplomacia económica e ação da AICEP: oportunidades de investimento”, antes de ser entregue ao representante permanente de Portugal junto da União Europeia, Nuno Brito, o prémio Francisco de Melo e Torres “Diplomata do Ano”, numa iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP).

Ao final do dia, como habitual, os chefes de missão, embaixadores e cônsules-gerais são recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Já na quinta-feira, os diplomatas são divididos por grupos regionais, reunindo-se com os secretários de Estado do MNE – Internacionalização; Assuntos Europeus; Comunidades e Negócios Estrangeiros e Cooperação.

À tarde, Augusto Santos Silva e o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, falam sobre “Europa e Portugal 2030”, seguindo-se uma sessão sobre as perspetivas de funcionamento do MNE.

Os trabalhos terminam com uma audiência do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, aos chefes de missão, em São Bento.