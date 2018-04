Embaixada em Díli assinala Dia Mundial do Livro

O Centro Cultural da Embaixada de Portugal em Díli acolhe sábado uma “Festa do Livro”, com animação cultural, sessões com escritores e ilustradores, que assina o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor.

A “Festa do Livro” é o primeiro grande evento do novo espaço cultural da embaixada, que ainda não foi oficialmente inaugurado mas que já acolheu várias pequenas iniciativas, com uma afluência significativa de utentes.

“Já acolhemos um evento sobre livros infantis e desde a abertura do centro temos tido uma frequência relativamente significativa de utentes, com uma média de 30 por dia, a maioria estudantes”, disse à Lusa o embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira.

“A ideia é potenciar a exploração e utilização do resto do edifício. Temos aulas de português às sextas e uma série de outras sessões e iniciativas. Estamos abertos a que o espaço seja utilizado pela comunidade”, frisou.

O embaixador explicou que na próxima semana o Centro Cultural vai acolher sessões de divulgação com escolas timorenses, “para mostrar o espaço e convidar os alunos a usufruírem dele”.

Promovida pela Embaixada de Portugal, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e o projeto Formar Mais, a “Festa do Livro”, no próximo sábado, inclui a venda e a oferta de livros, atividades com a escritora Dulce Turquel, com o ilustrador António Ramalho e com o cozinheiro Luis Simões.

O programa, que inclui atividades para crianças e para estudantes universitários, entre outros, conta ainda com um ‘workshop’ de escrita criativa.

O centro cultural em si é um dos novos espaços das novas instalações da embaixada de Portugal em Díli.

Com dois edifícios, um para a chancelaria e o segundo para o Centro Cultural – que integra Biblioteca, Sala de Exposições e Auditório – o complexo da embaixada tem uma área de construção de 2.700 metros quadrados.