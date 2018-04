Em 2016 emigraram 100 mil portugueses

Em 2016, o decréscimo na emigração portuguesa acelerou-se, tendo saído do país cerca de 100 mil indivíduos.

A revisão da série estatística estimada pelo Observatório da Emigração aponta para a existência de um pico de emigração em 2013, superior ao que foi estimado até agora, de cerca de 120.000 saídas, bem como para uma descida progressiva mais lenta, em 2014 e 2015, para valores em torno de 110 mil saídas.

A edição de 2017 do Factbook do Observatório inclui dados atualizados a 2016 (ou último ano disponível) sobre a emigração portuguesa total e para os principais países de destino, bem como sobre as remessas dos emigrantes.

Emigração portuguesa entre 2001-2016