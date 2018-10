Ele é o artista por trás dos heróis do futebol luxemburguês

Chama-se Tiago Pires, tem 22 anos, é português e vive no Luxemburgo onde estuda contabilidade e gestão. Tornou-se conhecido há uns meses por ter criado uma conta Instagram onde partilha imagens trabalhadas dos jogadores do campeonato luxemburguês de futebol, e às vezes alguns atletas da liga portuguesa.

Discreto, este jovem nascido no Luxemburgo admite ter várias paixões entre as quais o futebol e o design gráfico. Foi por causa do projeto Luxembourg Footbal Design que Tiago Pires esteve durante o verão nas bocas do mundo: ninguém sabia quem era o autor de um trabalho tão criativo.

Inicialmente foram jogadores da liga portuguesa que mereceram a atenção do jovem português, mas as mais recentes publicações são dedicadas às estrelas do Luxemburgo.Tiago não se limita a publicar simples fotografias dos atletas; o seu trabalho, que já tem mais de 2.200 seguidores, vai muito mais longe, pois transforma as imagens em verdadeiras obras de arte, e os futebolistas em autênticos heróis (veja abaixo a imagem dedicado ao lusodescendente Daniel da Mota).