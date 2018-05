Éder voltou a entrar para ganhar um título

O português Éder foi o herói do Lokomotiv de Moscovo, que garantiu este sábado a conquista do título russo ao vencer o Zenit por 1-0. Na 29ª e penúltima jornada do campeonato russo, o avançado que deu o Euro’2016 a Portugal, saiu igualmente do banco para garantir o único golo da partida, aos 87′.

Desta vez, num encontro em que Manuel Fernandes foi titular nos moscovitas, Éder entrou para o lugar de Anton Miranchuk, igualmente aos 79′, para voltar a assumir o papel de herói, colocando ponto final numa série de três partidas em que o Lokomotiv não conseguiu marcar qualquer golo. Foi apenas o quarto remate certeiro da época para o avançado português, que não faturava desde dezembro.

Éder festejou o golo com a bola debaixo da camisola, dedicando assim o tento à sua companheira que está grávida (ambos na fotografia acima).

Veja o golo aqui: