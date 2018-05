Eder o novo herói do Lokomotiv Moscovo

Um golo do português Eder, aos 87 minutos, deu a vitória ao Lokomotiv Moscovo na receção ao Zenit São Petersburgo este sábado, por 1-0, e assegurou a conquista do título russo pela terceira vez pelo clube da capital.

Manuel Fernandes foi titular no ‘onze’ moscovita, enquanto Eder entrou em campo aos 79 minutos, para o lugar de Anton Miranchuk, ainda a tempo de resolver o encontro e assinar o seu terceiro golo na competição.

A uma jornada do fim do campeonato, o Lokomotiv, campeão em 2002 e 2004, reconquistou o título ao somar 60 pontos, mais sete do que Spartak Moscovo, que ainda hoje recebe o Rostov, e do que o Krasnodar, que foi vencer por 1-0 no terreno do lanterna-vermelha Khabarovsk.