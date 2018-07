E já lá vai um milhão de Jukes

Oito anos após a criação do segmento crossover compacto, foi produzido o milionésimo Juke na fábrica Nissan de Sunderland, no Reino Unido: uma unidade Tekna em Vivid Blue, a mais recente cor a ser acrescentada à gama. Em média, um Juke sai da linha de montagem da fábrica a cada 105 segundos.

Reconhecido pelo seu inconfundível estilo, o Juke de 2018 inclui um renovado conjunto de opções de personalização de interior e exterior. Graças a todas as opções e combinações de personalização possíveis, os clientes têm à sua disposição mais de 23 mil versões diferentes do mais recente Juke.

Kevin Fitzpatrick, Vice-presidente para o Fabrico, Gestão da Cadeia de Fornecimento e Compras da Nissan Europa, afirmou: «Atingir o marco de um milhão é um feito fantástico para qualquer modelo. Há oito anos, nunca tínhamos visto nada como o Juke, que criou um segmento inteiramente novo e trouxe um visual único e nunca antes visto no mercado. Avançando até aos dias de hoje, chegámos a um milhão de unidades produzidas e o Juke mantém-se uma referência do segmento. É excelente constatar que o modelo de 2018, com todas as suas melhorias e opções de personalização, é tão popular como a versão saída da linha pela primeira vez em 2010».

O Juke é o segundo crossover a ser construído na fábrica, depois do pioneiro Qashqai que começou a ser produzido em 2006 e iniciou a liderança da Nissan do mercado dos crossover.

Para além do Juke mais três modelos ultrapassaram a marca de um milhão de unidades produzidas na Europa. O Primera (1,5 milhões), a que se seguiu o Micra (2,4 milhões) e mais recentemente o Qashqai, o recordista, com mais de três milhões de unidades construídas em Sunderland, são os outros modelos que chegaram a números com sete dígitos na fábrica.

Neste primeiro milhão do Juke inclui-se a versão desportiva de topo, Juke Nismo, que começou a ser produzida em 2012. As estatísticas de vendas demonstram que o preto é a cor mais popular entre os clientes Juke na Europa, sendo também a escolha número um para os interiores e exteriores personalizados.

O Juke continua a ser um enorme sucesso de vendas, com 95 mil unidades comercializadas em 2017 na Europa. As novas funcionalidades de excelência no modelo mais recente incluem uma marcante grelha V-motion nova, em cromado escuro, faróis com interior escurecido e indicadores de mudança de direção fumados nos espelhos das portas. As lâmpadas de nevoeiro em LED são agora de série a partir das versões Acenta.