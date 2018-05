Aqui sem dormir

Ando à procura do sentido da vida

Aqui sem dormir

Procuro as respostas às minhas perguntas

Aqui sem dormir

Procuro sair do desespero

E olho para dentro do meu precipício

Procuro, procuro aquilo que já sei

Ironia da insónia

Ironia do destino inexistente, esse destino pelo qual eu não acredito

Tudo são escolhas

Tudo são decisões

Tudo depende de ti apenas

Se queres viver no medo

Se queres viver no julgamento que te paralisa

Se queres ficar parado numa vida conservadora

Então aceita, aceita as tuas escolhas do não viver e do não seres tu

Como a vida é maravilhosa e cheia de sentido

Quando decides temperá-la com ervinhas aromáticas e com a tua pimenta pessoal

Como tudo se torna saboroso e agradável

Quando falas livremente sem falsos pudores

Quando és espontâneo porque ouves o teu sentir

Como é bom ser Mulher

E disseram-me que tudo parece fácil para mim

E eu rio à gargalhada

Se soubesses onde andei para aqui chegar

Se soubesses os meus caminhos de hoje

Se soubesses todas as montanhas que tenho ainda por subir

Nada é fácil, meu caro

E lembra-te que as dificuldades existem para todos

É certo que a níveis diferentes

Mas nunca te esqueças que a diferença estará na vontade de cada um

Nesse empenho na luta para ultrapassar barreiras

Nesse querer de uma vida apimentada

Nessa vontade de luta por ti mesmo

Nessa tua dedicação em seres tu

E à noite, sem dormir

Todas as respostas vêm até mim

E a inspiração chega

Aqui e agora, eu estou no meu mundo

No mundo das palavras

Nesse mundo onde vivo para melhor te fazer pensar

É sim, essa é a minha intenção

Deixar-te refletir nessas tuas escolhas

Deixar-te a refletir nesse teu caminho de vida

E os meus projectos avançam e avançam

À medida legítima desta minha vida do momento

E o caminho para a minha felicidade aparece como um arco-o-íris de mil cores

Mas para isso construí uma muralha invisível e protectora à volta do meu espaço de vida

Onde ninguém tem armas para a subir

Onde ninguém consegue penetrar

E dentro dessa muralha, eu sou tudo

Sou tudo para melhor tudo ser e para melhor tudo te oferecer.

BV 05.05.2018