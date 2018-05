Dylan Pereira começa Porsche Supercup com um terceiro lugar

Após uma pré-temporada espetacular, Dylan Pereira teve este fim-de-semana a prova de fogo com o arranque em Barcelona da temporada 2018 da Porsche Mobil 1 Supercup.

Nos treinos livres, o piloto luso-luxemburguês mostrou logo estar muito rápido. Na qualificação, o melhor tempo foi para o seu colega de equipa da Lechner Racing, Michael Ammermüller. Dylan Pereira saiu do 8.º lugar da grelha.

No arranque, Pereira ganhou logo dois lugares. Uma excelente operação, já que a seguir entrou o safety car.

Durante a quinta volta, Dylan Pereira mostrou todas as suas capacidades ao volante do Porsche GT3 Cup MOMO Megatron Lechner Racing, ao passar dois dos seus adversários de uma só vez e, um pouco mais à frente, a conseguir uma espetacular ultrapassagem pelo lado de fora para ascender à 3.ª posição.

Na décima primeira volta fez o melhor tempo em pista e terminou a corrida, lado a lado, com o segundo classificado Jaap van Lagen e atrás do vencedor Michael Ammermüller.

Excelente arranque de temporada com Dylan Pereira a subir ao pódio. O lusodescendente regressa à competição com a Porsche Mobil 1 Supercup, de 24 a 27 de maio, em Monte Carlo, para o Grande Prémio de Fórmula 1 do Mónaco.

Resultados Porsche Mobil 1 Supercup Barcelona

1.º – Michael Ammermüller (DE)

2.º – Jaap van Lagen (NL)(+ 3,426)

3.º – Dylan Pereira (LU)(+ 3,618)