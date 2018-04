Do amor fugaz

Lanço o olhar preclaro à imensidão

Não me cabe no peito quanto vejo

A agonia instante da paixão

Ressurreição da cruz que há num beijo

Não vive o amor perene sem o penar

E penas que se penam mais não são

Que estrias de uma dor que há-de marcar

O tronco dessa cruz de redenção

Lanço o olhar preclaro à imensidão

O que sinto doer é certa cura

Um passeio dual à ilusão

No sepulcro fechado da loucura

Vai, humano amante, amando enquanto

A imensidão não morre e só esmorece

Que o amor perene dura tanto

Quanto a paixão que vai quando acontece.

Luís Gonzaga (14/02/2018)