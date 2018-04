Disco mítico dos Táxi está de novo à venda… em vinil

36 anos depois os Táxi reeditam “Cairo”, o mítico disco que foi lançado dentro de uma original embalagem de metal.

O grupo de rock, juntamente com a editora Universal Music, reeditam o vinil que foi considerado um dos melhores discos de sempre do rock português e foi o segundo disco de ouro da banda.

O grupo de Rui Taborda, Ricardo Cavalera, João Grande, Hugo Pereira e Nelson Funky assiste com a reedição do picture disc em vinil a um sucesso de vendas nacional, pois já é o segundo do ranking português da FNAC em discos vinil.

A mítica banda dos anos 80 regressou ao ativo em 2017 lançando duas músicas novas: “Reality Show” e “Última Sessão”.

Os Táxi vão editar um novo disco de originais após o Verão. “O nosso regresso tem sido extremamente bem acolhido. Estamos muito felizes porque o nosso público e as novas gerações têm aderido às novas músicas, mas também nos pedem os nossos grandes hits. Os media também nos procuram para saber o que fizemos neste interregno de tempo e o porquê do nosso regresso. Estamos muito contentes, pois queremos voltar a dar ao público o melhor de nós e isso dá-nos um gozo enorme, voltar aos palcos com plateias vibrantes.”, disse o vocalista João Grande.

Os Táxi nascem, no Porto, em 1979, como resultado do desmembramento do grupo “Pesquisa”.

Absorvendo a influência musical Pós-Punk, New Wave e Ska dos Police, os Táxi compunham e interpretavam temas originais cantados em inglês.

Essa situação alterar-se-ia, quando, em fevereiro de 1981, em concerto no Colégio Alemão, no Porto, são “descobertos” por dois elementos da editora Polygram que imediatamente os convidam para gravar um álbum, com a condição de ser em Português.

A banda gravou, até à data, cinco álbuns de originais, com temas tão famosos como “Chiclete”, “TV-WC”, “TAXI”, “Vida de Cão”, “Lei da Selva”, “Rosete”, “Cairo”, “Fio da Navalha”, “Sozinho”, entre muitos outros. Hits que os tornam uma das bandas mais carismáticas de Portugal.

Os novos singles “Reality Show” e “Última Sessão” estão a ser muito bem recebidos, quer nos meios musicais, quer pelo público em geral. Um som que transparece “a paixão com que fazemos música, com a evolução e amadurecimento naturais da nossa experiência”, dizem João Grande, Rui Taborda e os 3 novos talentos que fazem parte da banda neste regresso tão esperado.