Direção do Santa Clara vai aos Estados Unidos e ao Canadá

A direção do Santa Clara da I Liga de futebol vai deslocar-se numa viagem aos Estados Unidos da América e Canadá , entre 11 e 16 de Outubro, com o objetivo de “levar o futebol açoriano à diáspora”.

“Acima de tudo importa que a distância entre os Açores e a comunidade açoriana espalhada pelo mundo não seja impedimento para continuarmos unidos sob a insígnia de uma região que é nossa e que tanto orgulho nos dá em representar”, lê-se num comunicado.

O clube que ascendeu esta época ao principal escalão do futebol português já tinha adiantado numa conferência de imprensa, realizada em julho passado, que tinha um projeto para atrair emigrantes açorianos nos Estados Unidos e Canadá para assistirem aos jogos da I Liga com FC Porto, Benfica e Sporting.

Na altura, o presidente do clube de Ponta Delgada referia-se a um “pacote promocional” que poderia incluir viagem, estadia, bilhete de jogo, a possibilidade de estar com a equipa e um jantar temático Santa Clara”.

O Clube Desportivo Santa Clara estará representado nesta viagem pelo presidente Rui Cordeiro, o presidente da Mesa da Assembleia-Geral Ricardo Cabral, o presidente do conselho fiscal, Mário Félix, o vice-presidente para a comunicação Bruno Domingues, o acionista da SAD ‘encarnada’ Khaled Saleh, e o embaixador do clube na diáspora Ricardo Botelho.

No programa enviado aos órgãos de comunicação social, a comitiva do Santa Clara estará no Canadá e nos Estados Unidos entre 11 e 16 de Outubro, estando prevista uma reunião na Câmara de Brampton, convívios com a comunidade açoriana na Casa dos Açores de Toronto e na Fall River Sports bem como uma entrevista no ‘The Portuguese Channel’, em New Bedford.