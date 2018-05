Direção do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas reconduzida

A direção do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CP-CCP) foi reconduzida esta quarta-feira para mais um mandato de um ano, numa votação com a oposição dos representantes da Europa.

O Conselho Permanente, composto por 12 conselheiros das comunidades, vai ser liderado, pelo terceiro ano consecutivo, por Flávio Martins (Brasil), como presidente; Nelson Ponta Garça (Estados Unidos da América), na vice-presidência, e Manuel Coelho (Namíbia), como secretário, disseram hoje fontes do CCP.

A eleição decorreu hoje, no terceiro e último dia da reunião anual do conselho permanente, a decorrer na Assembleia da República, em Lisboa.

A votação não foi, no entanto, unânime, com os conselheiros pela Europa a votarem contra.

Os conselheiros europeus tinham decidido, na sua última reunião regional, “por unanimidade, que os membros da Europa que integram o Conselho Permanente votarão contra a recondução da mesma direção sem a representatividade de outros conselhos regionais, nomeadamente da Europa”, segundo a ata desse encontro, a que a Lusa teve acesso.

Pedro Rupio, residente na Bélgica, disse à Lusa que propôs, na votação de hoje, que Flávio Martins se mantivesse na presidência do CP, realçando o “excelente trabalho” que tem realizado, mas defendeu que um representante da Europa deveria integrar a mesa diretora, o que não acontece desde 2016.

O conselho permanente é composto por 12 membros – quatro do conselho regional da Europa, três da América Central e do Sul, dois da América do Norte, dois de África e um da Oceânia.

O CCP é o órgão consultivo do Governo para as políticas relativas às comunidades portuguesas no estrangeiro. Compete-lhe, em geral, emitir pareceres, produzir informações e formular propostas e recomendações sobre as matérias que respeitem aos portugueses residentes no estrangeiro e ao desenvolvimento da presença portuguesa no mundo.