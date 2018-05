Desportivo das Aves recebido por milhares em festa

A equipa de futebol do Desportivo das Aves, que este domingo conquistou a Taça de Portugal numa partida frente ao Sporting, foi recebida hoje de madrugada por milhares de pessoas junto ao estádio do clube.

Depois de várias horas no recinto à espera dos ‘heróis’ de Vila das Aves, os adeptos puderam finalmente fazer a festa junto da equipa pouco depois das 03:00.

O treinador, José Mota, e os jogadores subiram ao palco colocado junto ao estádio e juntamente com os milhares de adeptos entoaram em euforia cânticos de vitória.

No final, e entre palavras de agradecimento aos adeptos e desejos de continuar com vitórias, todo o plantel ergueu a taça perante milhares de pessoas.

O Desportivo das Aves tornou-se no domingo no 13.º clube a conquistar a Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Sporting por 2-1, na final da 78.ª edição da prova, disputada no estádio do Jamor, em Oeiras.

O avançado Alexandre Guedes, de 24 anos, foi o ‘herói’ dos comandados de José Mota, ao ‘bisar’, aos 16 e 72 minutos, enquanto o suplente colombiano Montero marcou o golo do conjunto de Jorge Jesus, aos 85.