Deslocação do deputado Carlos Gonçalves à Suíça

O deputado Carlos Alberto Gonçalves vai estar no próximo fim-de-semana na Suíça, para participar na 3ª edição do Portugal Open, organizada pela Associação de Pais de Alunos de Sierre.

PROGRAMA DA VISITA

Dia 28 de abril – Sábado

– 14.30 horas – Participa na mesa redonda sobre a liberdade de expressão e a integração dos estrangeiros pela escola.

– 16.00 horas – Visita à Feira do Livro

– 17.00 horas – Visita ao ateliê de escrita criativa e visita aos outros Stands

– 21.00 horas – Assiste ao espetáculo com Diana Gil, Francisco e Cunha e Luís Represas.

Dia 29 de abril – Domingo

– 09.30 horas – Assiste à descida de parapentes com as bandeiras de Portugal , da Suíça e do Cantão de Valais

– 10.00 horas – Participa na cerimónia de entrega dos certificados aos alunos dos cursos de língua e cultura Portuguesas

– 12.00 horas – Encontro com a comunidade portuguesa ali residente.