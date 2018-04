Desenho de aluna de Aveiro numa moeda de cinco euros

O desenho da autoria de Ísis Martins, aluna da Escola Básica João Afonso – Agrupamento de Escolas de Aveiro, é o vencedor da 2.ª edição do concurso “Desenhar a Moeda”, promovido pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro (CMA).

Mais de 800 alunos, do 2.º e do 3.º ciclo do ensino básico, de 7 Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro, participaram neste concurso, cujo vencedor verá o seu desenho cunhado numa moeda de coleção (com valor facial de 5 euros) a integrar o Plano de Moedas Comemorativas da INCM para 2019.

Subordinada ao tema “O Mar”, a iniciativa teve como objetivo sensibilizar o universo escolar para a riqueza cultural, patrimonial e artística da moeda.

O júri, constituído por Raquel Henriques da Silva (professora de História de Arte), André Letria (designer), Miguel Arruda (arquiteto e membro do Conselho Numismático da INCM), Cláudio Garrudo (fotógrafo e artista plástico) e Ana Gomes (chefe da Divisão de Cultura e Turismo da CMA) atribuiu ainda duas menções honrosas, a Filipa Diniz, aluna da Escola Secundária de José Estêvão, e a Íris Lapa, aluna da Escola Básica João Afonso, e sete menções especiais.

Os desenhos distinguidos integram um conjunto de cerca de 70 trabalhos selecionados pelo júri do concurso,que dará origem a uma exposição, a inaugurar em junho, em Aveiro.