Descubra os vinhos mais premiados este ano em Portugal

As regiões demarcadas do Douro, Dão e Alentejo foram as mais distinguidas com medalhas Grande Ouro, na cerimónia de entrega de prémios do concurso Vinhos de Portugal, realizada na sexta-feira à noite, no Convento do Beato, em Lisboa, informou a organização.

A região do Douro foi a que recebeu mais medalhas Grande Ouro do júri, com sete galardões, seguindo-se a do Dão, com seis, e a do Alentejo, com cinco.

Na cerimónia, que contou com a presença do ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, e do secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, foram atribuídas 369 medalhas, das quais 36 na categoria de Grande Ouro, 126 de Ouro e 207 de prata, refere um comunicado da organização, enviado à agência Lusa.

Os grandes prémios do Concurso Vinhos de Portugal, que distinguem os melhores entre os 369 premiados, foram distribuídos pelas regiões Porto e Douro, Alentejo, Vinhos Verdes, Tejo, Beira Atlântico e Minho:

• “O Melhor do Ano”

Touriga Nacional Tinto (2015) | Denominação de Origem Protegida (DOP) Douro | Produtor: Quinta do Crasto, S.A

• “O Melhor do Ano Licoroso”

DR Porto 30 Anos | DOP Licoroso Porto | Produtor: Agri-Roncão Vinícola Lda.

• “O Melhor do Ano Varietal Tinto”

Touriga Nacional Tinto (2015) | DOP Douro | Produtor: Quinta do Crasto, S.A.

• “O Melhor do Ano Branco Especial”

Falcoaria Late Harvest (2014) | DOP do Tejo | Produtor: Casal Branco Sociedade de Vinhos S.A.

• “O Melhor do Ano Varietal Branco”

Alvarinho Deu La Deu Premium (2015) | DOP Vinhos Verdes | Produtor: Adega Cooperativa e Regional de Monção, CRL

• “O Melhor do Ano Varietal Branco”

Aveleda Reserva da Família Alvarinho (2016) | Indicação Geográfica Protegida (IGP) Minho | Produtor: Aveleda, S.A.

• “O Melhor do Ano Vinho Tinto”

Passadouro Reserva Tinto (2015) | DOP Douro | Produtor: Quinta do Passadouro Sociedade Agrícola Lda

• “O Melhor do Ano Vinho Branco”

Private Selection Branco (2016) | IGP Alentejano | Produtor: Esporão Vendas & Marketing

• “O Melhor do Ano Espumante”

Flutt Branco Espumante (2015) | IGP Beira Atlântico | Produtor: PositiveWine Lda.

Cento e sessenta jurados, portugueses e estrangeiros, avaliaram 1.307 vinhos, produzidos por 372 agentes económicos.

Todas as regiões vitivinícolas foram premiadas.

A lista completa de vinhos premiados pode ser consultada aqui.