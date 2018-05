Descubra as iniciativas do “Mês de Portugal nos EUA”

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, apresentou as iniciativas do “Mês de Portugal nos EUA”, cuja organização é assegurada pela Embaixada de Portugal em Washington.

A apresentação teve lugar no Palácio das Necessidades e contou também com a presença do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

O “Mês de Portugal nos EUA” irá realizar-se ao longo do mês de junho, em 60 cidades dos Estados Unidos da América, estando previstas 135 ações incluindo as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se celebra a 10 de junho, e que contará com a participação do Presidente da República Portuguesa e do Primeiro-ministro.

Para o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o “Mês de Portugal nos EUA” tem quatro objetivos: aprofundar as relações bilaterais, aumentar a visibilidade de Portugal, lembrar a proximidade geográfica dos países e reforçar os laços entre Portugal e a Comunidade Luso-Americana.

Para conhecer as várias ações desta iniciativa veja aqui a apresentação completa do “Mês de Portugal nos Estados Unidos da América”.