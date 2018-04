Deputado Carlos Gonçalves alerta para riscos na liberdade de imprensa

O deputado do PSD, Carlos Alberto Gonçalves, teve a oportunidade de discursar na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, no âmbito da discussão de relatórios sobre a integridade redatorial e estatuto dos jornalistas.

Na sua intervenção, o deputado português, destacou que exatamente faz agora 44 anos que a democracia chegou a Portugal e com ela a liberdade de expressão da imprensa.

Na sua intervenção Carlos Gonçalves referiu que o mundo mediático é hoje em dia muito móvel estando em permanente evolução fruto dos avanços tecnológicos e das novas formas de fazer jornalismo com o advento das redes sociais.

Ao mesmo tempo considerou que os jornalistas estão em, alguns casos, mais ameaçados e que em alguns países as suas liberdades são inclusivamente postas em causa. Como tal, defendeu que é importante que as sociedades consigam defender a integridade e independência dos jornalistas como base dos regimes democráticos.