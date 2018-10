Depois de Hollywood Maria Feist emigra para a Austrália

Depois do teatro e uma série com sereias em Hollywood, a atriz portuguesa Maria Feist rumou a Sydney, Austrália, com a intenção de fazer carreira num género que ainda não tinha tentado: musicais.

Prima da dupla musical Irmãos Feist, que fez sucesso nos anos oitenta e continua no ativo, Maria Feist passou quatro anos em Hollywood, onde venceu dois prémios de teatro e protagonizou a série “Life as a Mermaid”, que acaba de terminar a quarta temporada.

“Queria fazer qualquer coisa nova”, disse à Lusa a atriz, de 25 anos. Saiu de Portugal aos 18 anos, para estudar representação em Londres e chegou à Califórnia em 2014, a convite de um professor.

Maria Feist nunca trabalhou como atriz em Portugal e optou agora pela Austrália, onde há uma grande comunidade portuguesa, pelas oportunidades e possibilidade, conta, de aprender mais um sotaque, algo em que se tornou especialista no teatro.

“Eu não queria ficar presa em Portugal. Dá-me medo porque sei que depois não vou querer sair”, admitiu. “Não queria ir fazer um trabalho que não fosse na área da representação”, disse, ciente de que “não seria fácil” porque há menos oportunidades.

A atriz está em Bondi, que constitui uma das zonas com maior concentração de portugueses em Sydney. A Austrália tem uma comunidade lusa de cerca de 61 mil pessoas, de acordo com o censo de 2011, e Petersham, a poucos quilómetros de Bondi, é conhecida como “Little Portugal”.

“Já conhecia algumas pessoas, amigos de escola e até da Califórnia”, explicou Maria Feist, referindo que há outros portugueses a trabalhar em teatro. “Vim para cá, vamos ver o que é que acontece”.

Entretanto, aguarda uma decisão da rede Netflix, que manifestou interesse na série “Life as Mermaid”, realizada por Julia Alexa Miller, depois de aquela se ter tornado viral no YouTube. Maria Feist interpreta o papel da estudante universitária Natalie, que convive com as sereias Madison e Valerie, numa série que atraiu uma legião de seguidores no segmento infantojuvenil. A quarta temporada foi filmada em Malibu e Las Vegas e teve o patrocínio da 4Ocean, Planet Love Life e Save the Mermaids.

Especializada em teatro, Maria Feist venceu o prémio Charles Jellinger de Melhor Atriz pela peça “Memoriam”, dirigida por Amir Korangy, e o prémio revelação Lillian Harold. Recentemente, protagonizou “Darker Yet” da Validus Productions e “I Remember You” da Malibu Productions.

Em Los Angeles, estudou na American Academy of Dramatic Arts, depois de formação na Guildford School of Acting, em Inglaterra. Passou pela Los Angeles Academy Company, South Coast Repertory, Independent Shakespeare Company e Shakespeare by the Sea Company, além de várias encenações no American Theatre e Alex Theatre.