de Turquoise leva “Camomila” em digressão por França

Se a música fosse uma cor, a de André Júlio Teixeira seria turquesa. de Turquoise é o

nome do seu mais recente projeto a solo, uma tentativa de encontrar na música, talvez,

essa mesma frequência harmónica de azul, que apazigua, que sugere um lugar pleno para

se estar.

Neste momento, de Turquoise anda em digressão por França, com concertos agendados para Paris e Toulouse, entre outros.

Um lugar sempre novo, reconfortante e vibrante. Um abrigo do vazio do mundo,

onde a percepção de tempo e espaço se expande sem noções, onde o pensar perde o

contexto e se silencia, e de onde nascem forças motrizes que nos contam histórias

concretas, abstratas, a começar pelo ponto mais infinitamente distante de nós, para acabar

no mais íntimo.

Com uma formação e experiência profissional em música e teatro, André Júlio Teixeira,

músico multi-instrumentista, procura com de Turquoise, fazer essa descoberta a solo.

“Camomila”, o seu mais recente EP, é uma delas, onde explora o potencial da

simplicidade e elasticidade da guitarra e da voz, por vezes subtilmente modeladas com

pedais de efeitos, mas sem se desfocar da qualidade acústica que os caracteriza,

procurando uma versatilidade rica em elementos sonoros.