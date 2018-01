Daniel Raimundo: quero cá estar para comemorar o campeonato

Daniel Raimundo vai estar esta quarta-feira no Estádio de Alvalade para dar o pontapé de saída frente ao V. Guimarães. O convite foi endereçado pelo presidente dos leões, Bruno de Carvalho, que já antes da final com o Vitória de Setúbal pediu que a conquista da Taça CTT fosse dedicada ao adepto do Sporting.

Daniel Raimundo tem 43 anos, enfrenta um problema oncológico “galopante”, como o próprio refere, e ficou conhecido pelo pedido de ajuda desesperado que fez para voltar a Portugal, onde quer passar os últimos dias de vida. Daniel Raimundo residia na Bélgica há cerca de seis meses e esta segunda-feira regressou finalmente ao nosso país após a intervenção dos Bombeiros do Sul e Sueste, do Barreiro, que providenciaram o transporte de ambulância orçamentado em 10 mil euros.

Ao jornal Record, o português da Bélgica explicou que pisar o Estádio de Alvalade é um sonho tornado realidade e um momento que, certamente, vai amenizar a dor por que passa. “Vai ser uma emoção grande. Nunca me passou pela cabeça que acontecesse e faço questão de agradecer a Bruno de Carvalho”, referiu, comovido.

Sportinguista desde sempre, Daniel Raimundo diz que foi com o seu pai que começou o amor pelo clube. “Nasci a 19 de maio de 1974 e sou adepto desde então. Nesse dia o meu pai ofereceu-me uma bandeira do Yazalde e a paixão ficou para sempre”, pormenoriza Daniel que pode ter apenas dois meses de vida mas ainda espera festejar o título nacional em maio. Esse, revela, é o seu maior desejo. “Não sei o dia de amanhã, mas quero cá estar para comemorar. Essa seria mesmo a minha melhor prenda. Por isso, peço a todos que conquistem o campeonato. Seria uma alegria imensa para mim”, exterioriza o adepto leonino, que fez a viagem de regresso com a camisola do Sporting vestida. Uma paixão de sempre e para sempre.