Daniel Raimundo já partiu rumo a Portugal

Pouco antes das dez e meia desta manhã, Daniel Raimundo deixou Gent, na Bélgica rumo a Portugal. Os bombeiros do Barreiro asseguram o transporte deste português de 43 anos numa ambulância vinda de Portugal para o efeito.

Os Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, no Barreiro, chegaram à Bélgica este sábado, tendo transportado Daniel Raimundo do hospital Sint Lucas para a casa da irmã, onde pernoitou.

Esta manhã, pouco antes da partida, houve um encontro com algumas pessoas que contribuíram e ajudaram a suportar os custos desta viagem.

Visivelmente bem disposto, Daniel João Mateus Raimundo deverá chegar a Portugal esta segunda-feira.