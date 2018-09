D’Alva regressa com Maus Êxitos e boas intenções

“Maus Êxitos” é o nome do segundo álbum de estúdio dos D’Alva. O título encerra em si uma dualidade peculiar refletida nas canções e quem sabe reveladora do que o duo experimentou nestes últimos quatro anos. No bom, no mau e em tudo o que há pelo meio, Alex D’Alva Teixeira e Ben Monteiro editam um disco pop, pessoal e honesto, onde procuraram canções que falem por si, mais que a produção ou outros quaisquer fogos de artifício.

A capa ficou a cargo de Bráulio Amado, o criativo português sediado em Nova Iorque que tem dado que falar pelo trabalho desenvolvido para artistas como Frank Ocean, Beck ou Roisin Murphy entre outros.Foi-lhe dada total liberdade criativa e o resultado é uma composição fotográfica representativa da sua interpretação de cada uma das canções que integram este longa duração. A fotografia ficou a cargo de Cristiana Morais que, à distância, concretizou a visão de Bráulio.

“Maus Êxitos” chega às lojas a 12 de outubro.