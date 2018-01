Curta portuguesa compete no Festival de Cinema de Roterdão

A curta-metragem “Miragem Meus Putos”, de Diogo Baldaia, estará em competição na 47.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Roterdão, que se inicia a 24 de janeiro, na Holanda.

O filme, que fará em Roterdão a sua estreia internacional, estará em competição na secção de curtas “Ammodo Tiger”, de acordo com informação disponibilizada no ‘site’ oficial do festival. “Miragem Meus Putos” venceu, em maio do ano passado, o prémio de melhor curta-metragem portuguesa do 14.º IndieLisboa – Festival de Cinema Independente.

Noutras secções do Festival Internacional de Cinema de Roterdão dedicadas às curtas-metragens, serão exibidas, em estreia mundial, “Sunstone”, da portuguesa Filipa César e do britânico Louis Henderson, na secção “Bright Short”, e, em estreia internacional, “Tudo o que imagino”, de Leonor Noivo, na secção “Voices Short”.

No que diz respeito às longas-metragens serão exibidos os filmes portugueses “A Fábrica de Nada”, de Pedro Pinho, e “Tempo Comum”, de Susana Nobre, na secção “Bright Future”, e “Fátima”, de João Canijo, na secção “Voices”.

Este será um regresso de João Canijo ao Festival de Roterdão, trinta anos depois de aí ter apresentado, na abertura oficial, o primeiro filme, “Três menos eu”, de 1988.

Nesta edição do Festival Internacional de Cinema de Roterdão serão ainda exibidas três coproduções portuguesas: “O Capitão”, de Robert Schwentke, “Milla”, de Valérie Massadian, e “Zama”, de Lucrecia Martel.

A 47.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Roterdão decorrerá de 24 de janeiro a 04 de fevereiro, e a programação completa será apresentada a 17 de janeiro.