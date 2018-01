Curta de Maria Inês Gonçalves selecionada para festival francês

A curta-metragem portuguesa “O meu pijama”, de Maria Inês Gonçalves, foi selecionada para o Festival Internacional de Programas Audiovisuais – FIPA, cuja edição deste ano decorre este mês, em Biarritz, França, foi anunciado esta terça-feira.

“O meu pijama”, com produção da Escola Superior de Teatro e Cinema, é exibida no dia 25 de janeiro, inserida na secção Novos Talentos, de acordo com informação disponibilizada no ‘site’ oficial do festival.

Na secção Novos Talentos competem 23 filmes, que a organização considera “trabalhos de pessoas talentosas cujas escolhas artísticas são altamente pessoais, originais e ambiciosas”.

Os filmes em questão “foram produzidos durante os estudos ou nos primeiros anos de carreira” dos participantes.

“O meu pijama” foca-se nas gémeas Helena e Sara, de 12 anos, que, numa noite de verão, são deixadas ao cuidado de um vizinho, Vicente.

O Festival Internacional de Programas Audiovisuais – FIPA decorre de 23 a 28 de janeiro.