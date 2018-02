Cristiano Ronaldo também foi ao Super Bowl

No intervalo do Super Bowl, na madrugada de domingo para segunda-feira, Cristiano Ronaldo voltou a ser estrela ao participar num dos anúncios transmitidos.

Porém, desta vez, teve a assistir uma espetadora que bem conhece: a ex-namorada Irina Shayk.

A manequim russa, com quem o madeirense, que celebrou esta segunda-feira o seu aniversário, se relacionou durante cinco anos, viu o encontro na companhia de Bradley Cooper, atual namorado e pai da única filha, Lea Cooper, de quase um ano.

O ator norte-americano é adepto confesso dos Philadelphia Eagles, equipa que acabou por ganhar a partida e conquistar o troféu Vince Lombardi.

Recorde-se que Irina e Cristiano terminaram o namoro no início de 2015. À época, a manequim russa fez saber, através do representante, que a decisão tinha partido da própria. “Qualquer rumor no sentido de uma má relação entre Irina e integrantes da família de Ronaldo são completamente falsos e não influenciaram no término”, acrescentou o agente, esclarecendo os rumores de que Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, tinha sido o motivo para a separação.