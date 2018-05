Crédito Agrícola apoiou empresas portuguesas no Luxemburgo

O Crédito Agrícola esteve presente na 2ª Edição da Portugal Expo para apoiar as empresas portuguesas que se deslocaram ao Luxemburgo para promover os seus produtos junto de potenciais parceiros de negócio e do público em geral.

No certame, que decorreu entre os dias 20 e 22 de abril no pavilhão da LuxExpo, o Crédito Agrícola contou no seu stand, com a presença de nove empresas, suas clientes, dos seguintes sectores: vinícola, alimentar, construção e decoração, mobiliário de exterior e sistemas de aquecimento.

Esta presença do banco, bem como a dos seus clientes, insere-se numa política de apoio ao desenvolvimento do negócio internacional, que valoriza a constante procura de oportunidades de negócio que aportem mais-valia aos clientes da instituição e é assente em valores cooperativos como a proximidade e a oferta de serviços de qualidade adaptados às necessidades dos clientes.

Há mais de 107 anos que o Crédito Agrícola tem contribuído para o progresso do nível de vida das comunidades locais em Portugal e adotado uma estratégia de valorização das empresas suas clientes, promovendo o seu crescimento sustentado no mercado internacional.