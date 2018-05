Costa pede à comunidade portuguesa intervenção na vida política canadiana

O primeiro-ministro, António Costa, incentivou este sábado os cidadãos portugueses e lusodescendentes a terem intervenção ativa na vida política canadiana, num discurso perante alunos de uma escola em que salientou a ideia do caráter global da língua portuguesa.

No final de uma visita à Escola da Missão de Santa Cruz, em Montreal, António Costa apontou como exemplo para os portugueses residentes no Canadá o atual ministro das Finanças do Quebeque, Carlos Leitão, que o acompanhou ao longo da jornada de hoje.

Tal como na véspera em Toronto, o primeiro-ministro fez rasgados elogios à comunidade portuguesa, mas também deixou também um desafio em concreto: “É muito importante a participação política da comunidade portuguesa aqui no Canadá”.

“É muito importante que em cada município, em cada província ou no plano federal essa participação exista, porque dá força à comunidade portuguesa, mas também a Portugal. A vida deu-vos uma oportunidade absolutamente extraordinária de poderem ter dois países e duas nacionalidades”, considerou o líder do executivo.

Costa insistiu no apelo: “Sem esquecerem nunca o nosso país, não deixem de ser muito ativos aqui no Canadá”.

Neste último de quatro dias de visita oficial ao Canadá, que foi dedicado à língua portuguesa, na Escola da Missão de Santa Cruz, o líder do executivo foi surpreendido com a qualidade da voz de uma rapariga do 9.º ano de escolaridade, Carminda Gama, que interpretou o tema “Desfado”, da fadista Ana Moura.

Tendo ao seu lado o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, António Costa tirou do bolso o seu telemóvel e filmou a atuação afinada da jovem aluna.

Depois de ter ouvido um rapaz declamar poemas de Fernando Pessoa, o primeiro-ministro destacou aos alunos o caráter “universal” da língua portuguesa.

“O Canadá já tem duas línguas globais, o inglês e o francês. Portanto, a aprendizagem de uma nova língua só faz verdadeiramente sentido se for igualmente global. Mas, de facto, o português é uma língua global que vale a pena aprender”, frisou.