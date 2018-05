Córsega: Carneiro quer língua portuguesa no ensino primário

No dia 14 de maio, na Córsega, José Luís Carneiro e o Embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, reuniram com o Presidente do Conselho Executivo da Córsega, Gilles Simeoni, com o Presidente da Assembleia da Córsega, Jean-Guy Talamoni, com o Prefeito da região e com o autarca de Ajaccio.

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas manifestou disponibilidade em cooperar com as entidades da Córsega na introdução da língua portuguesa, primeiro no ensino primário e depois nos outros níveis de ensino.

Foi também referida a importância de reforçar o apoio ao movimento associativo português.