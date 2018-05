Coprodução luso-brasileira em competição em Cannes

“O grande circo místico”, uma coprodução da Fado Filmes, de Luís e Gonçalo Galvão Teles, integra a seleção oficial da 71ª edição do Festival de Cinema de Cannes, a decorrer de 8 a 19 de Maio.

Sonho antigo do decano e mestre do Cinema Brasileiro Cacá Diegues (Bye, Bye Brasil), e adaptação de um célebre poema do grande poeta brasileiro Jorge de Lima, o filme foi integralmente rodado em Portugal, com o apoio do Circo Vítor Cardinali e a construção de uma aldeia e tenda de circo para as filmagens, que decorreram também em vários outros lugares icónicos de Lisboa e arredores.

“O grande circo místico” conta a história de um circo ao longo de 100 anos de vida, através das cinco gerações da família que o vão dirigindo.

Desde a inauguração, em 1910, até aos dias de hoje, vamos assistindo, através de Celavi (o mestre-de-cerimónias por quem o tempo não passa), às aventuras, amores, desgraças e desamores da Família Kieps, do apogeu do Circo até sua decadência, conduzindo-nos a um surpreendente final… numa obra em que a realidade e a fantasia se cruzam num universo místico.

Para dar vida a essa grande saga, juntou-se uma grande troupe internacional de atores, franceses (Vincent Cassel, Catherine Mouchet), portugueses (Nuno Lopes, Luísa Cruz, Albano Jerónimo, David Almeida), brasileiros (onde se reconhecem nomes tão conhecidos dos portugueses como António Fagundes, Mariana Ximenes, Juliano Cazarré, Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Luiza Mariani) e um polaco (Dawid Ogrodnike).

Um verdadeiro espetáculo de emoção envolvido numa música original criada por Chico Buarque e Edu Lobo, nomes grandes da música brasileira e internacional.

“O grande circo místico” terá a sua estreia mundial no quadro do Festival de Cannes, no próximo dia 12 de maio, às 19 horas.