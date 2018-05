Consulado em Lyon tem nova página internet

A página internet do Consulado Geral de Portugal em Lyon pretende ser “um verdadeiro instrumento ao serviço do público e através dela procuraremos, de forma rápida e simples, dar todas as informações de que necessitam para obter documentos ou serviços”, pode ler-se na entrada da página.

Os responsáveis esperam que este espaço possa “facilitar a vida de quem recorre aos seus serviços, procurando alargar o seu uso e aumentar as suas funcionalidades práticas”.

Pode encontrar na página internet do consulado informações úteis, nomeadamente para quem busca a emissão de passaporte e cartão do cidadão, a aquisição da nacionalidade portuguesa, a concessão de vistos ou a legalização de documentos.