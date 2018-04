Cônsul em Düsseldorf reuniu com presidente do parlamento da Renânia do Norte

José Manuel Carneiro Mendes, cônsul-geral de Portugal em Düsseldorf, foi recebido, no âmbito de uma visita de cortesia, por Herr André Kuper, Presidente do Landtag (Parlamento do Estado Federado da Renânia do Norte e Vestefália).

Carneiro Mendes revelou no Facebook ter tido a oportunidade, “não só de trocar pontos de vista (que se revelaram comuns) sobre a atual situação na Europa” mas, também de poder conversar sobre a forma como é muito positivamente apreciada e bem acolhida a comunidade portuguesa que escolheu aquela região da Alemanha para nela viver e trabalhar.

“Ao assinar o Livro de Honra, pude expressar a Herr Kuper e aos 188 deputados que ele representa os meus votos de felicidades e bom trabalho nesta legislatura que teve início no ano transato”, afirma o cônsul.