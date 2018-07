Conselheiros sobre encerramento da Caixa: que fizemos para merecer isto?

“Que fizeram os Portugueses residentes no Grão-Ducado do Luxemburgo para merecer o encerramento e tão elevado grau de ostracismo, por parte da administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), e do Estado Português?”, perguntam-se os conselheiros das comunidades eleitos pelo Luxemburgo em comunicado emitido este sábado. Os conselheiros mencionam a diferença de tratamento entre Luxemburgo e França e insistem que o Estado é “aliás o único acionista desta entidade bancária de referência em Portugal, e que deveria apoiar as comunidades portuguesas, espalhadas pelo mundo”.

Os representantes eleitos pelos Luxemburgo do Conselho das Comunidades Portuguesas, Rogério Oliveira e João Verdades dos Santos, “lamentam e criticam a aparente decisão de

encerramento da Caixa no Luxemburgo, a qual aparece como facto consumado ao contrário de França”, pode ler-se no comunicado.

Oliveira e Verdades dos Santos questionam se o “potencial mercado de 100 mil portugueses, residentes ou não no Luxemburgo e demais regiões transfronteiriças não merecem ter duas agências da CGD?” e criticam a justificação da administração da CGD e do Ministério das Finanças, que afirmaram que “os encerramentos considerados incidiram sobre as sucursais com menor expressão”. No mesmo comunicado, e citando o BOM DIA, os conselheiros que representam os portugueses do Luxemburgo recordam que “os fluxos de investimento direto do Luxemburgo em Portugal, ascenderam, em termos líquidos, a cerca de 1.161 milhões de euros… ocupando a segunda posição do ranking dos países que investiram em Portugal”.

O comunicado termina com uma crítica: “falta certamente, visão estratégica internacional à administração da CGD, a qual não usa todo o potencial da praça financeira do Luxemburgo, ao contrário dos principais grupos bancários mundiais”. Na opinião dos conselheiros, a estratégia deveria ser “expandir, consolidar e não encerrar”.