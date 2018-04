Conhece Ricardo Batista?

Ricardo Batista é a pessoa por trás de @ ricardo__batista . Tem 30 anos, uma licenciatura em Marketing e Publicidade e é natural de Sintra. Neste momento vive em Brisbane, Austrália.

Diz ser orgulhoso do nosso país. Quando está fora diz notar que somos tão ou melhores ainda que os outros povos e pensa que não nos devemos desmoralizar nem menosprezar como por vezes fazemos no dia a dia.

Para ele, Portugal significa: “a melhor comida do mundo, um local que apesar da mentalidade ainda um pouco fechada se consegue encontrar emoções fortes e verdadeiras.

Portugal em meia dúzia de km2 (comparando com a Austrália) consegue ter uma variedade de paisagem, fauna, clima, história, cultura como nunca encontrei em lado nenhum.

O país que o viu nascer neste momento significa saudade”, diz.

Sintra, para Ricardo, é a sua terra e o seu lugar preferido e diz não precisar referir todas as praias, paisagens, palácios e a serra para explicar. Em seguida a costa alentejana com as suas praias fantásticas e esplanadas com marisco num ambiente relaxado.

Ricardo representa as muitas histórias de @ portugalnomundo

Podem ver mais sobre as suas viagens em : @ gate360

