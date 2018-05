Conhece Pedro Carvalho?

Por trás de @carvalhoplsc93 está Pedro Carvalho de 25 anos.

Originalmente do Porto, Pedro passou pelo Dubai e está agora no Luxemburgo. Trabalha como chef de cozinha. Adora viajar, conhecer novas culturas e pessoas novas.

Para ele ser português no mundo é levar toda a genética, calor humano, forma de estar na vida e a generosidade que só os portugueses conseguem transmitir. Diz que Portugal seria um país perfeito se as perspetivas de futuro e as condições salariais fossem melhores, tirando isso, o sol, a gastronomia e as pessoas são o que mais lhe agrada e o que mais sente falta.

O Porto, cidade onde nasceu e cresceu diz ser uma cidade misteriosamente sem igual. Com magníficos cantos e recantos por descobrir e muita história. Na sua opinião o excesso de turismo no Porto está a descaracterizar a cidade.

@carvalhoplsc93 é mais uma boa história @portugalnomundo.

Equipa:@ownview.andre|@inunix07|@soraialoureirocoimbra|pedro.mpm|@meriipereira