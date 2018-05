Conhece Nuno Resende?

Por trás de @nunoresendeoff está Nuno Resende, cantor/dançarino e comediante de 44 anos, que desde cedo conhece a emigração.

Tinha 12 anos quando a sua família saiu do norte e emigrou para a Bélgica. Finalista da edição 2 do The Voice France, o seu percurso é extraordinário desde a interpretação em 2000 da música oficial da seleção de futebol da Bélgica, com passagem pela Eurovisão e diversas participações em musicais. Atualmente está em cena na China com um musical francês.

Explica que mesmo depois todo esse tempo passado ainda é em Portugal que se sente melhor e em casa e por isso tem vindo a preparar o seu regresso a Portugal.

Considera o Porto, como o seu lugar preferido em Portugal e ao qual ainda hoje sente afeição.

Mesmo depois de quase 33 anos como emigrante Nuno continua a ter Portugal no coração.

Mais uma história @portugalnomundo.

_________________________

Equipa : @ownview.andre |@inunix07|@soraialoureirocoimbra|@margaridafbeja