Conhece Nádia Ribeiro?

Nádia Ribeiro é a pessoa por trás de @nani__ribeiro. Há 33 anos nasceu em Leiria e cresceu na zona da Batalha onde estão a maioria das origens da sua família.

Desde praticamente sempre tratada por Nani. É, portanto, Nani Ribeiro na grande maioria do seu tempo.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa é apaixonada por comunicação e artes, advogada de profissão. Foi também bailarina toda a sua vida e professora de dança nos últimos anos. Segundo ela, é esta mistura de paixões e interesses paralelos que define o que é hoje em dia.

Mudou-se recentemente para Singapura, onde pretende especificamente trabalhar em “fintech”.

Teve a primeira experiência internacional trabalhando em Angola como advogada, fazendo a ponte entre o escritório de Lisboa e de Luanda da dita sociedade de advogados.

Mais tarde muda-se para o Dubai e estabelece a sua própria start-up. Trabalhou ainda a fazer consultadoria legal numa empresa suíça sediada nos Emirados.

Para Nádia ser Português no Mundo é em primeira instância, ser-se europeu. Vivendo fora da Europa diz aperceber-se mais da barreira entre ser-se ou não europeu nas outras regiões do globo. Diz achar que somos mais “europeístas” fora da Europa. Mas, no geral, acha que a mais recente vaga de portugueses expatriados no estrangeiro tem vindo a traduzir experiência, enorme capacidade de trabalho e atitude.

Diz-se orgulhosamente portuguesa e assiste feliz àquilo que tem sido a crescente projeção do país nos mais recentes anos. Dizer que é portuguesa funciona para ela como imagem de marca e de diferença.

Fala com carinho da Batalha, onde cresceu e onde a sua família – de artistas – tem como sede toda a sua história, pela qual tem o maior respeito e orgulho. O seu lugar favorito é, no entanto, Lisboa. Mas diz ser muito feliz a viver fora: a dimensão da vida e do trabalho é outra – sente-se uma pessoa melhor e muito mais rica hoje em dia.

Nani Ribeiro é mais uma história @portugalnomundo.

